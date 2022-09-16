حادثة مروعة باليمن.. شاب يذبح والدته في ليلة زفاف شقيقته

في جريمة جديدة هزت المجتمع اليمني، أقدم شاب عشريني على ذبح والدته في محافظة إب، في ظل ارتفاع وتيرة العنف الأسري في المحافظة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وأفادت مصادر محلية وناشطون، أن شاباً قتل والدته ذبحاً بالسكين وفصل رأسها عن جسدها، في مشهد مروّع ووحشي، في حي كلية التربية بمدينة إب عاصمة المحافظة.

وكذلك قالت المصادر إن الجريمة المرعبة وقعت ليلة زفاف شقيقة الجاني، ليتحول الفرح الذي كانت العائلة تستعد له إلى مأتم.

وشكلت الجريمة صدمة مجتمعية بالغة هزت أبناء المحافظة، وسط ظروف وملابسات غامضة تكتنف الحادثة.