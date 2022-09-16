رغم حالة الاستنفار الأمني.. القبض على شخص طعن شرطيين بوسط لندن #عاجل

أعلنت شرطة لندن اليوم الجمعة أنها اعتقلت شخص مشتبه في واقعة هجوم جنائي حيث قام بطعن شرطيين، وتم نقلهما إلى المستشفى.

واستبعدت "شرطة لندن" وجود دوافع إرهابية وراء الهجوم، الذي وقع في ميدان ليستر، مشيرة إلى أن الاعتداء جنائي.

من جهته، وصف عمدة لندن صادق خان الاعتداء بالمروع، مؤكدا أن عناصر الشرطة كانوا يقومون بواجباتهم خلال هذه الفترة المهمة للبلاد.

ويأتي هذا الهجوم وسط استنفار أمني مكثف في وسط لندن حيث ترقد الملكة إليزابيث الثانية في قاعة وستمنستر، قبل جنازتها الرسمية المقررة يوم الاثنين المقبل.

وكان ما يقارب 350 ألف شخص اصطفوا في طوابير طويلة خلال الأيام الثلاثة الماضية لوداع "الملكة المحبوبة"، التي نقل نعشها الثلاثاء الماضي من إدنبرة إلى العاصمة البريطانية.

يشار إلى أن الملكة إليزابيث التي توفيت الأسبوع الماضي، أضحت أقدم وأطول زعماء العالم بقاء في السلطة، إذ تولت العرش بعد وفاة والدها الملك جورج السادس في السادس من فبراير شباط 1952، عندما كانت في الخامسة والعشرين من عمرها.