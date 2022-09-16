البنوك اللبنانية تستعد لإغلاق أبوابها في وجه «هجمات المودعين»

تستعد البنوك اللبنانية لإغلاق أبوابها، الأسبوع المقبل، بسبب مخاوف أمنية بعد عدة هجمات مسلحة من المودعين الساعين للحصول على أموالهم.

وقال مصرفيان لرويترز إن البنوك اللبنانية ستغلق أبوابها لثلاثة أيام الأسبوع المقبل، بسبب مخاوف أمنية وسط زيادة في هجمات المودعين.

ودخل مسلح دخل فرع بنك لبنان والمهجر في منطقة الطريق الجديدة في بيروت، منذ قليل، واحتجز مودعين مطالبا بأمواله، فيما تتفاوض قوات الأمن الموجودة مع مع الرجل لحثه على مغادرة البنك.

ورفض مقتحم بنك ‫لبنان‬⁩ والمهجر‬ مساعي خروجه، مؤكدا أنه باق في البنك «لحين إعطائي أموالي، وديعتي لا تتعدى 300 ألف دولار والبنك يرفض إعطائي».

في السياق؛ كشف مصدر أمني أن رجلا يحمل مسدسا تبين بعد ذلك أنه لعبة اعتُقل بعد أن اقتحم مصرفا لبنانيا اليوم الجمعة لاستعادة مدخراته المجمدة في النظام المصرفي، في ثالث حادث على الأقل من هذا النوع يقع هذا الأسبوع.

ومنعت البنوك اللبنانية معظم المودعين من الحصول على مدخراتهم منذ أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية قبل ثلاث سنوات، ليصبح الكثير من السكان غير قادرين على دفع تكاليف الاحتياجات الأساسية.

ولم يتم تقنين وضع ضوابط على رؤوس الأموال، لكن المحاكم كانت بطيئة في إصدار أحكام لصالح المودعين الذين يحاولون الحصول على مدخراتهم عن طريق رفع دعاوى قضائية ضد البنوك، مما دفع البعض للبحث عن طرق بديلة للحصول على أموالهم.

وأوضح المصدر أن الرجل تمكن اليوم الجمعة من استرداد جزء من أمواله من بنك بيبلوس في مدينة الغازية بجنوب البلاد قبل اعتقاله، مضيفا أن السلاح الذي كان بحوزته يُعتقد أنه لعبة.

وجاء حادث الجمعة في أعقاب واقعتين أخريين في العاصمة بيروت وفي بلدة عاليه يوم الأربعاء تمكن خلالهما المودعون من استرداد جزء من أموالهم بالقوة باستخدام مسدسات لعبة كان يعتقد خطأ أنها أسلحة حقيقية.

وحثت جمعية مصارف لبنان السلطات أمس الخميس على محاسبة المتورطين في "هجمات لفظية وجسدية" على البنوك وقالت إن البنوك نفسها لن تتساهل.

واعتُقل رجل الشهر الماضي بعد أن اقتحم بنكا في بيروت لسحب أموال من أجل علاج والده المريض، لكن أخلي سبيله بدون توجيه اتهام له بعد أن أسقط البنك دعواه القضائية ضده.