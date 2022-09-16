الكويت: حجز شخص اعتدى على زوجته لأنها «توظفت بدون موافقته»

أصدرت النيابة العامة الكويتية، اليوم الجمعة، قرارا بشأن المواطن المتهم بالتعدي على زوجته في الطريق العام. بحسب ما نشرت صحيفة "القبس".

وقررت النيابة العامة حجز المواطن المتهم، وذلك بعد ورود بلاغ من الشرطة بالواقعة مساء يوم أمس الخميس، كما طلبت تقرير الطب الشرعي لإصابات الزوجة.

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمواطن، وهو يعتدي على زوجته بقسوة بالضرب والسب والقذف، والإتلاف العمدي لسيارتها.

من جانبهم، تدخل رجال الأمن وضبطوا المتورط، وأحالوه إلى النيابة العامة، التي انتهت من التحقيق معه فجر اليوم وأصدرت قرارها السابق.

ونقلت "القبس" عن مصادر لم تسمها قولها أن الزوج اعتدى على زوجته بسبب "خروجها عن رغبته وإرادته وتوظفت رغم انه حذرها بعدم رغبته وعدم سماحه لها بالتوظيف، لكنها قامت بذلك وتفاجأ بانها ذهبت للعمل".

وأضاف المصدر أنه تبين من التحقيقات وجود خلافات سابقة بين الزوجين، لكن الاعتداء الوحشي كان بسبب عدم الاتفاق على التوظيف للزوجة.