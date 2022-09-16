طريح الفراش.. تدهور صحة مرشد #إيران علي خامنئي

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، يعاني من المرض وتدهورت صحته مؤخرا حيث يمكث بالفراش تحت ملاحظة الأطباء.

وأكدت الصحيفة نقلا عن 4 مصادر مطلعة أن المرشد الإيراني ألغى جميع نشاطاته العلنية الأسبوع الماضي، بسبب مرضه الخطير، وهو يستريح الآن في الفراش تحت مراقبة فريق من الأطباء.

وأوضح أحد المصادر أن خامنئي البالغ 83 عاما، خضع لعملية جراحية الأسبوع الماضي، بسبب انسداد في الأمعاء، بعدما عانى من آلام شديدة في المعدة وارتفاع بدرجة الحرارة.

وحسب المصادر، يخضع علي خامنئي حاليا للمراقبة الطبية على مدار الساعة، حيث اعتبرت حالته الأسبوع الماضي "حرجة"، لكنها تحسنت وهو يستريح حاليا في الفراش، لكن الأطباء ظلوا قلقين بشأن وضعه الصحي.

وألغى مكتب خامنئي، الأسبوع الماضي، جميع اجتماعاته، بما في ذلك اجتماعا سنويا مهما مع مجلس الخبراء، الذي يختار خليفة له بعد وفاته، وكان المرشد مريضا لدرجة أنه لا يستطيع الجلوس، حسب المصادر.