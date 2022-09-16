مهسا_أميني.. قصة مقتل فتاة إيرانية أوقفتها شرطة “الأخلاق”

توفيت شابة إيرانية أوقفتها في طهران شرطة الإرشاد المسؤولة عن التأكد من ارتداء النساء للحجاب، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

كانت مهسا أميني (22 عاما) تزور طهران مع عائلتها عندما أوقفتها الأربعاء وحدة الشرطة المكلفة فرض قواعد اللباس الصارمة على النساء بما في ذلك اشتراط تغطية شعرهن بحجاب.

وقالت شرطة طهران الخميس، إن مهسا أميني أوقفت مع نساء أخريات لتلقي "إرشادات" بشأن قواعد اللباس.

وأضافت "لقد عانت فجأة من مشكلة في القلب.. ونقلت على الفور إلى المستشفى".

وقال التلفزيون الرسمي الجمعة "للأسف ماتت وتم نقل جثتها إلى معهد الطب الشرعي".

لم يتضح على الفور ما حدث بين وصول الشابة إلى مركز الشرطة ونقلها إلى المستشفى.

وقبل الإعلان عن الوفاة، أشارت الرئاسة الإيرانية في بيان إلى أن الرئيس إبراهيم رئيسي أوعز إلى وزير الداخلية بالتحقيق في المسألة.

كما أعلنت السلطة القضائية عبر وكالتها الإخبارية "ميزان" عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة.

بعد عام 1979، ألزم القانون جميع النساء بغض النظر عن الجنسية أو المعتقدات الدينية، بارتداء الحجاب الذي يغطي الرأس والرقبة.