اختراق شركة #أوبر.. بيانات المستخدمين مهددة

تعرضت شركة أوبر للنقل والرحلات، لـ اختراق بيانات الشركة منذ ساعات، حيث تمكن أشخاص مجهولون من الوصول إلى التغيرات الأمنية التي تم اكتشافها في مواقع وتطبيقات الشركة، كما تمكنوا من اختراق بعض حسابات الموظفين.

وقالت شركة أوبر، في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنها تستجيب لحادث يتعلق بالأمن السيبراني، وأنها قد أبلغت السلطات المعنية بالأمر.

واخترق أحد المتسللين حساب أحد الموظفين على تطبيق المراسلة Slack واستخدمه لإرسال رسالة إلى موظفي Uber، ليعلنوا أن الشركة قد تعرضت لاختراق بياناتها، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

وتعرضت أنظمة الكمبيوتر في أوبر العالمية للاختراق، ما دفع الشركة إلى إبلاغ السلطات الأمريكية للتحقيق في الأمر، حيث يقع مقر أوبر الرئيسي في سان فرانسيسكو الأمريكية.