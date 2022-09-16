ريال مدريد يصدر بيانا رسميا بشأن العنصرية ضد فينيسيوس جونيور

أعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم رفضه جميع أشكال التعابير والسلوكيات العنصرية والمعادية للأجانب في مجال كرة القدم والرياضة والحياة بشكل عام، ومنها التعليقات المؤسفة والمحزنة التي صدرت في الساعات الأخيرة ضد لاعبنا فينيسيوس جونيور.

وأكد ريال مدريد على محبته ودعمه لفينيسيوس جونيور، اللاعب الذي يفهم كرة القدم كموقف تجاه الحياة قائم على الفرح والاحترام والروح الرياضية.

وقال: "يجب أن تكون كرة القدم، وهي الرياضة الأكثر عالمية، مثالاً للقيم والتعايش".

وأصدر النادي تعليماته للخدمات القانونية باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يستخدم مصطلحات عنصرية تجاه لاعبينا.