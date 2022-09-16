إصابة #عادل_إمام بألزهايمر.. تصريحات تصدم المصريين

كشف الإعلامي المصري محمد الباز، الجمعة، عن إصابة الفنان عادل إمام بألزهايمر، مؤكدًا أن الزعيم لن يعود للتمثيل لأن حالته الصحية لا تسمح.

وقال محمد الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" المصرية، إن الفنان عادل إمام يعاني من أعراض ألزهايمر، وحالته الصحية لا تسمح بالوقوف أمام الكاميرا، مطالبًا عائلته بإنهاء حالة الجدل حول اعتزال الزعيم للتمثيل.

وأضاف: "عادل إمام من مواليد 1940، عمره 82 سنة، وهو من الشقيانين، اشتغل 65 سنة متواصلة، وكان آخر مسلسلاته مسلسل فلانتينو، لا بد أن ينزل من المسرح قبل أن يسدل الستار عليه، عادل إمام هو نجمي المفضل، وما يحدث من تراشقات لا تليق بتاريخ عادل إمام".

ووجّه رسالة لعائلة عادل إمام، قائلًا: "عادل إمام في مرحلة سنية وصحية لن يقدم أي عمل فني لاحق على الإطلاق، وعائلته لا بد أن تحترم هذا، وعندما يقال إنه اعتزل العمل الفني لن ينقص منه شيئا، ومن حق جمهور عادل إمام أن يعرف حالته الصحية".

وأكد أنه علم من مقربين زاروا عادل إمام، أنه بحكم السن يعاني من بعض أعراض ألزهايمر، مردفا: "يجب أن نحترم تجربته وسنه، لا نكلف عادل إمام ما لا يطيق، لا الكبر في السن ولا المرض يمثل نقيصة، وعادل إمام ليس ملكهم، وإنما ملك الجمهور، لا الكبر في السن ولا المرض يمثل نقيصة".