“ستاندرد آند بورز” نظرة مستقبلية إيجابية لتصنيف المملكة

أكدت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" تصنيف المملكة العربية السعودية عند “A-/A-2” مع نظرة مستقبلية إيجابية.

وأوضحت الوكالة في تقرير حديث لها، أن ذلك يأتي بدعم ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة إنتاج النفط إلى جانب النمو القوي في القطاعات غير النفطيية يدعم المعايير المالية والخارجية للمملكة العربية السعودية.

وأضافت الوكالة أن الإصلاحات المستمرة للاقتصاد الكلي بالسعودية من المتوقع أن تساعد في تعزيز الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، لافتة إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي القوي نسبيا.