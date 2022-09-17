كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 608 ملايين

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز الـ 608 ملايين حالة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من 6.5 ملايين حالة وفاة.

وبحسب بيان لمنظمة الصحة العالمية نشر على موقعها، بلغت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم 608 ملايين و328 ألفا و548 حالة حتى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، فيما بلغت أعداد الوفيات 6501469 حالة.

وفي السياق، ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” حول العالم ارتفعت إلى 611 مليون و324 ألفا و387 إصابات، والوفيات إلى 6 ملايين و524 ألفا و905 حالات وفاة.

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية إن “النهاية تلوح في الأفق.