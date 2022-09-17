ميليشيا الحوثي تجري حملة تهجير قسري لمواطني 4 قرى

كشفت منظمة "مسام" عن الانتهاكات والممارسات التي ترتكبها ميلشيا الحوثي الإرهابية بحق اليمنيين في محافظة الحديدة.

وأوضحت المنظمة في تغريدة على "تويتر"، أن ميلشيا الحوثي تقوم بنزع ملكية المواطنين القاطنين في عدة مناطق جنوب محافظة الحديدة.

وأشارت إلى أنه يمكن وصف ما يحدث بأنه حملة تهجير قسري لأهالي 4 قرى ، تمتد من عزلة القصرة حتى منطقة الجروبة، حيث تعد من المساحات الأكثر خصوبة في محافظة الحديدة.

وروت المنظمة تفاصيل واقعة السيطرة على أراضي المواطنين بالمحافظة، حيث قام شخص يدعي" فيصل أبوالبتول"، بإصدار عقود إيجار لوافدين وشخصيات نافذة بالاشتراك مع يحيى سهل مدير عامّ المديرية وأبوياسين مشرف المربع الجنوبي.

وأشارت إلى أنهم أرسلوا عشرات الأطقم العسكرية لتهجير أهالي قرى المعاريف الحضارية ، وبني سهل والصباحي وقرى متفرقة أخرى.

وأكدت المنظمة أن ميلشيا الحوثي ارتكبت أفظع الجرائم بحق أهالي تلك المناطق، حيث قامت بإحراق المنازل و منعت إسعاف المصابين.

كما اعتقلت العشرات من سكان تلك القرى، وقادتهم إلى معتقلات غير قانونية مجهولة، واعتدت على النساء.