برشلونة يكتسح إلتشي بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني

حقق برشلونة الفوز على ضيفه إلتشي، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإسباني، بثلاثة أهداف دون رد.

وأنهى فريق برشلونة الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدفين دون رد.

وفرض فريق برشلونة استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الأول، كما كان الأداء الهجومي من جانب الفريق الكتالوني وحده.

وتلقى جونزالو فيردو، مدافع إلتشي، بطاقة حمراء، وطرد من الملعب في الدقيقة 14 بعد إمساكه بروبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة أثناء ركضه ناحية المرمى بتمريرة من بيدري، وهو ما اعتبره الحكم إعاقة عن فرصة هدف مؤكد.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة الأول في الدقيقة 34، بعدما حول عرضية أليخاندرو بالدي بقدمه في المرمى، ثم أضاف ممفيس ديباي الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 41، وفي نفس الدقيقة سجل بيدري الهدف الثالث للفريق الكتالوني، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو، ألغى الحكم الهدف لوجود بيدري في موقف تسلل.

وأضاف ليفاندوفسكي، ثاني أهدافه وثالث أهداف فريقه في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

ورفع برشلونة رصيده للنقطة 16، ويتصدر ترتيب الدوري بشكل مؤقت لحين معرفة نتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد غدا.