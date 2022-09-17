لوكاشينكو: البشرية على شفا حرب نووية

أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أن البشرية على حافة الدخول في صراع نووي.

وقال لوكاشينكو في منتدى وطني بمناسب يوم الوحدة الوطنية في بيلاروس: "فقد العالم عقله. الناس العاديون، حتى أولئك البعيدين عن السياسة يتساءلون، كيف سينتهي كل هذا؟ ولأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة، وجدت الإنسانية نفسها على شفا صراع نووي".

وأضاف: "الكسالى فقط لم يقارنوا بين أحداث القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين واليوم. يتذكر الجميع كيف انتهت عدم رغبة الإمبراطوريات العظيمة في الاتفاق: الغزو النابليوني، حربان عالميتان وعشرات النزاعات المحلية، ومئات الملايين من القتلى".