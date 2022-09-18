وسائل إعلام أمريكية:  إدارة “#بايدن”تعتزم إغلاق معتقل #جوانتانامو

كشفت وسائل إعلام أمريكية ، عن أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كثفت جهودها لإغلاق المعتقل الموجود على أراضي القاعدة البحرية الأمريكية بخليج جوانتانامو في كوبا.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن السلطات الأمريكية عينت المسؤولة بوزارة الخارجية، تينا كايدانوف، في منصب المندوبة الخاصة لجوانتانامو حتى تتمكن من مراجعة قضايا بعض السجناء لاحتمال إطلاق سراحهم أو نقلهم إلى سجون في دول ثالثة.

وأشارت الصحيفة إلى أن كايدانوف، التي لديها خبرة في إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية، لن تتمكن من تقديم تقارير مباشرة إلى وزارة الخارجية بشأن عملها.

وقالت الصحيفة إن 36 سجينا يتواجدون في جوانتانامو، بينما تكلف المحافظة على السجن الحكومة الأمريكية 540 مليون دولار سنويا.

ووصل آخر سجين إلى جوانتانامو عام 2008، وقد تبين أن العديد من السجناء محتجزون هناك بدون محاكمة منذ 20 عاما.