محلل طقس : اليوم حار نهاراً.. وأمطار متفاونة على المرتفعات

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الأحد.

وقال الحصيني، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إنه حسب المراصد متوقع أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم مناطق المملكة والخليج تميل للبرودة على الشمالية فجرًا.

كما توقع هطول أمطار متفاوتة الشدة من خفيفة لمتوسطة على المرتفعات الغربية والجنوبية وأجزاء من عُمان واليمن، وهبوب رياح مغبرة على أجزاء من القطاع الغربي من المملكة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليوم الأحد، أنَّ الفرصة ما زالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.