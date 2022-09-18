“الزعاق” يوضح سبب تسمية “الخريف” بالموسم الصفري

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن فصول السنة تنقسم إلى 4 أقسام (الصيف، والشتاء، والخريف، والربيع).

وأوضح الزعاق أن العامة يسمون الخريف بموسم أحيمر؛ لكثرة احمرار السماء فيه بسبب الغبار، ويسمون الخريف الصفري، ويصفون لنا صفات هذا الموسم، ففيه يصفر قرص الشمس لميلانها عنا، وتصفر الأجساد لكثرة الأمراض، وتصفر أوراق الأشجار وتتفشى فيه الطيور المهاجرة "الصفار".

وأضاف في فيديو على حسابه بتويتر: خلال هذه الأيام يدخل علينا موسم الصفري، وهي الأيام المتبقية من الحرارة النهارية، ومدته 26 يومًا، وفي نهايته نودع الدرجات الأربعينية على جميع المناطق، ويدخل علينا ألطف وأروع موسم في السنة "الوسم"، والعامة يعرفون موسم الوسم بارتفاع "سهيل" إلى عنان السماء.