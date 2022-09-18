رغم الأزمة الاقتصادية العالمية.. رئيس “صندوق #النقد_العربي” يتوقع #نمو مقدره 5.4 % هذا العام

زف رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي، بشرى سارة بشأن اقتصاديات الدول العربية هذا العام رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

وتوقع "الحميدي"، أن تشهد اقتصاديات الدول العربية ارتفاعًا في معدلات النمو الاقتصادي لهذا العام، يبلغ 5.4 % مقابل معدل 3.5% المسجل بالعام السابق.

وأكد "الحميدي"، خلال اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في جدة، أن السبب في ذلك هو التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي.

وتستضيف المملكة، اليوم، اجتماع الدورة الـ 46 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يومي 18 و19 سبتمبر 2022 في جدة، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي، وخبراء من مؤسسات دولية وبنوك مركزية عالمية.