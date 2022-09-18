إغلاق 1.243 منشأة وضبط 11 ألف مخالفة في جدة

نفذت أمانة محافظة جدة خلال شهر أغسطس الماضي، عدداً من الجولات الرقابية على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية، وذلك ضمن جهودها الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد البقمي، أنه جرى خلال شهر أغسطس زيارة 18,613 منشأة صحية، و 14,621 زيارة للمنشآت التجارية ،حيث أغلقت الأمانة 1,243 منشأة مخالفة، كما جرى خلال الجولات الرقابية تسجيل 11,000 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.

وقدمت الأمانة شكرها للمنشآت التي سجلت تقدماً في مستوى الامتثال، الذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، مثمنة إسهام السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو بالاتصال بمركز البلاغات 940.