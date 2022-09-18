متوفى دماغياً ينقذ حياة 4 حالات حرجة في سكاكا

أنقذت حالة وفاة دماغية بمستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز بسكاكا؛ أربع حالات حرجة، بعد أن تمكنت فرق طبية مختصة من نقل أعضاء متوفى دماغياً للحالات الأربع.

وكان الطاقم الطبي والإداري بالمستشفى قد رفع تبليغ وتشخيص حالة الوفاة الدماغية كوفاة حسب القرائن الدماغية، وتوثيقها وفقا للبروتوكول الوطني المعمول به بالمملكة، ومن ثم الحصول على الموافقة بالتبرع بالأعضاء من ذوي المتوفى دماغيا.

وأفاد المركز السعودي لزراعة الأعضاء، الذي تقدم بالشكر لمدير عام صحة الجوف والكادر الطبي والإداري، أنه تم زراعة الكبد لمريضة عمرها 17 سنة كانت بحالة طبية حرجة جدا مما ساهم بإنقاذ حياتها، وتمت زراعة الكلية اليمنى لمريض عمره 52 سنة، والكلية اليسرى لمريضة عمرها 57 سنة كلاهما موضوعان على قائمة الانتظار الوطنية لزراعة الكلى، وتمت زراعة الرئتين لمريض عمره 57 سنة كان أيضا بحالة حرجة