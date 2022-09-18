ارتفاع حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 121.6 مليار دولار

ارتفعت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 121.6 مليار دولار خلال شهر يوليو 2022، بارتفاع قدره 2.4 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2022.

وحافظت السعودية على المركز الـ 16 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية في شهر يوليو 2022.

وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر يوليو الماضي إلى 105.62 مليار دولار في "سندات طويلة الأجل" تمثل 87% من الإجمالي، و15.99 مليار دولار في "سندات قصيرة الأجل" تشكل ما نسبته 13%.

وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر يوليو الماضي بنحو 1234.3 مليار دولار، تلتها الصين بقيمة 970.0 مليار دولار.