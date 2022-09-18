كييف : 3.7 مليون طن من المنتجات الزراعية غادرت موانئ أوكرانيا

قالت وزارة البنية التحتية في كييف الأحد 18 سبتمبر إن إجمالي 165 سفينة تحمل 3.7 مليون طن من المنتجات الزراعية غادرت أوكرانيا بموجب اتفاق الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا لفتح الموانئ البحرية الأوكرانية.

وأضافت الوزارة أن عشر سفن تحمل 169300 طن من المنتجات الزراعية من المقرر أن تغادر موانئ أوكرانيا في البحر الأسود الأحد 18 سبتمبر.

وبحسب بيان من الوزارة "في الساعة 10:00 صباحا، غادرت ثماني سفن موانئ أوديسا الكبرى، وتنتظر اثنتان أخريان دورهما والظروف المواتية".

تراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بدء حرب أوكرانيا في فبراير الماضي وأغلقت موانئها على البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من نقص الغذاء في أفريقيا والشرق الأوسط.

وشحنت أوكرانيا، وهي منتج ومصدر رئيسي للحبوب في العالم، ما يصل إلى 6 ملايين طن من الحبوب شهريا قبل الحرب.

وبموجب الاتفاق الذي وقعته موسكو وكييف في 22 يوليو تموز، أعيد فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود. وقالت الوزارة إن هذه الموانئ قادرة على تحميل وإرسال ما بين 100 و150 سفينة شحن إلى الخارج شهريًا.