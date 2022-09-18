الصحة تسجل 98 إصابة جديدة بـ #كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022، تسجيل 98 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 815,195 حالة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 107 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 802,386 حالة.

فيما أشارت “الصحة” إلى تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9331 حالة وفاة، بينما لفتت إلى أن عدد الحالات الحرجة وصل 41 حالة.

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (47)، جدة (13)، الدمام (7) ، المدينة (5).

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (37)، جدة (25) ، مكة (8) ، المدينة والدمام (7).