انتخابات الاتحاد الآسيوي: الشيخ سلمان آل خليفة يحصل على تأييد 46 اتحاداً

حصل رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، على رسالة تأييد خطّية من 46 اتحاداً وطنياً في الانتخابات المقبلة على رأس الاتحاد القاري، حسبما كشف مصدر آسيوي رسمي لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الأحد).

وأضاف المصدر أن «حصول الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة على رسالة دعم خطّية موجّهة من 46 اتحاداً من أصل 47 هو مؤشر على إعادة انتخابه بالتزكية لولاية جديدة».

وفيما من المقرر إقامة الانتخابات مطلع فبراير 2023، يُغلق باب تسمية المرشحين من ثلاثة اتحادات منضوية على الأقل «في موعد لا يتجاوز أربعة أشهر قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية»، أي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حسب نظام الترشح لمنصب رئيس الاتحاد.