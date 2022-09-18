‫نقل 5 أعضاء “متوفى دماغيًا” بالإخلاء الجوي من نجران إلى الرياض

‫أجرى فريق طبي من مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومستشفى الحرس الوطني بالرياض، بالتعاون مع الفريق الطبي بمستشفى نجران العام، أمس عملية ناجحة لنقل أعضاء متوفى دماغيًّا؛ قام ذووه - في بادرة إنسانية - بالتبرع بأعضائه.

وأوضحت صحة نجران أنه بعد التنسيق مع الفريق الطبي تم تجهيز غرفة العمليات والإجراءات الطبية اللازمة التي تتضمن نقل الأعضاء بشكل آمن وسليم حيث نجح الفريق الطبي في إجراء العملية التي استغرقت ما يقارب 5 ساعات، ونقل الأعضاء التي شملت القلب والكبد والرئة والكليتين، بطائرة الإخلاء الطبي إلى خمسة مرضى مواطنين في مدينة الرياض.

يذكر أن هذه العملية تعد ثالث عملية تتم لنقل الأعضاء بمستشفيات صحة نجران، بالتنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء.