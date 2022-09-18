أودينيزي يحتل صدارة الكالتشيو مؤقتا بثلاثية في إنتر

فاز فريق أودينيزي، على ضيفه إنتر، بنتيجة 3 / 1، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب "الفريولي"، ضمن فعاليات الجولة السابعة، بمسابقة الدوري الإيطالي.

منح نيكولو باريلا، التقدم لإنتر، في الدقيقة 5، وسجل ميلان سكرينيار، هدف تعادل أودينيزي، في الدقيقة 22، بالخطأ في مرماه.

ومع الدقيقة 85، سجل جاكا بيول، الهدف الثاني لأصحاب الأرض، وأحرز تولجاي أرسلان، هدف أودينيزي، الثالث في الدقيقة 90.

بتلك النتيجة يحتل أودينيزي، صدارة الكالتشيو مؤقتا برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن نابولي وأتالانتا، وميلان أصحاب المراكز من الثاني للرابع، ويتبقى لهم مباراة في تلك الجولة، بينما يأتي إنتر، في المركز السادس برصيد 12 نقطة