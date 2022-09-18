يوفنتوس يخسر أمام مونزا بهدف نظيف في الدوري الإيطالي

سقط فريق يوفنتوس أمام مضيفه مونزا بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي، على ملعب "يو باور ستاديوم".

لم يظهر فريق يوفنتوس بالشكل الهجومي المتوقع أمام مونزا، الذى استغل عاملي الأرض والجمهور للاستحواذ على مجريات الأمور فى أغلب أحداث اللقاء.

وفشل اليوفي فى اختراق دفاعات مونزا، الذى تمركز بشكل جيد فى وسط ملعبه، وحرم السيدة العجوز من زيارة الشباك.

وفى الدقيقة 40، تلقي أنخيل دى ماريا بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل قوي على لاعب مونزا، ليكمل يوفنتوس اللقاء حتي النهاية بـ 10 لاعبين.

وفى الدقيقة 74 من عمر أحداث الشوط الثاني خطف كريستيان جيثكيير هدف الفوز القاتل لفريق مونزا، داخل شباك يوفنتوس.

تماسك دفاع مونزا أمام يوفنتوس، الذي كثف من ضغطه لإدراك التعادل في اللقاء لكن بدون جدوي، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بهدف قاتل.

بهذة النتيجة، يواصل فريق يوفنتوس سلسلة النتائج السلبية في الدوري الإيطالي هذا الموسم، ويتجمد رصيده عند النقطة 10 في المركز الثامن، فيما يرفع فريق مونزا رصيده للنقطة 4 في المركز الـ 18.