محبو العائلة المالكة يخيمون على الطريق لحجز مكان جيد لمتابعة جنازة الملكة إليزابيث

اصطف الآلاف في طوابير للانضمام إلى تجمعات غلب عليها الحزن تارة والفخر تارة أخرى لمشاهدة موكب جنازة الملكة إليزابيث

وقالت بينجلي (58 عاما) التي انطلقت قبل الفجر لحجز مكان جيد من أجل متابعة الجنازة، على بعد أمتار من المكان الذي سيمر فيه النعش "نحن نحب الملكة حبا جما. يعتقد باقي أفراد العائلة أننا مجانين، لكن لا يهم".

بالقرب من البرلمان، حيث وُضع نعش إليزابيث، أمضى آخرون بالفعل ليلة على الرصيف لمشاهدة الموكب العسكري الكبير وعربة المدافع التي ستنقل النعش إلى قوس ولنجتون. وقالت فيونا روس (61 عاما) التي تعيش في إيطاليا وأمضت الليلة في خيمة مع أختها "طولي يبلغ 1.6 متر، لم أرغب أن أكون العاشرة في الصف في عمق الزحام.

أردت أن أكون قادرة على مشاهدة الحدث، لذلك نحن هنا". بينجلي، التي لم تحضر خيمة، ستنام على كرسي التخييم الخاص بها.

وفي الأسبوع الماضي، وقفت في طابور طوال الليل لتلقي نظرة الوداع على الملكة، وعادت إلى المنزل ونامت لساعة واحدة قبل أن تتوجه إلى العمل. وفي شارع ذا مول، توجد مراحيض قريبة، وتوفر خيمة الكريم الواقي من الشمس والشاي الساخن، كما تتوفر مياه الشرب في منتزه قريب. وسيكون عشاء بينجلي وجبة من المتجر.

وقالت "لدينا شطائر، ولدي صندوق كبير من البندورة (الطماطم)، ولدي لفائف النقانق - ذهبت أساسا إلى ماركس اند سبنسر واشتريت كل شيء". ومن المحتمل أن يمر الموكب لدقائق فقط أمام موقعها، لكن السبب الرئيسي الذي جعلها تفعل هذا هو أن تعيش تلك التجربة.