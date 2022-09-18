ضحية الفوركس خسر 20 مليون ريال ويحذر من وهم الثراء السريع .. #عاجل

قصّ أحد ضحايا برامج تداول الفوركس تجربته بعدما خسر أكثر من 20 مليون ريال، وقال إنه عندما كان يستشير من حوله كانوا ينصحونه بالاشتراك فهم إما مشتركون أو ينوون الاشتراك.

وقال لبرنامج يا هلا، إنه استلم أرباحا لمدة عام كامل وسأل البنوك فأخبروه أن التحويل نظامي فبدأ برفع رأس المال في 2014 إلى 2016 وانقطعت الشركة عن التواصل وحاول التواصل ولم يجد وسيلة، رغم أن الشركة نظامية وكانت من دولة جورجيا بعقود وتصاريح.

وأكد أنه وقع في عملية احتيال وكانت الشركات يغرون بالأموال والارباح وتستخدم فكرة الحلال والحرام حيث أن الربح الحلال يتراوح بين 7 و10%.

وأوضح أن هناك سعوديين خسروا بالملايين وباعوا منازلهم ويسكنون بالإيجار وأن هناك من دخلوا المستشفيات محذرا من شركات الفوريكس.