فريق سعودي يطور علاجا لمرض السكري من حبة البركة .. #عاجل

يعاني الكثير من الناس في العالم من مرض السكري 95 منهم من مرضى النوع الثاني، مما يؤدي إلى خلل في الكلى والعين والقلب.

وتوصل فريق سعودي إلى تركيبة علاجية لمرض السكري عن طريق مراقبة المرض وتطوير العلاج الذي لا يذوب في الماء وهو موجود بالسوق عن طريق القدرة الذوبانية في الماء الذي يحتوي عليه جسم الانسان عن طريق النانو تكنولوجي منذ 5 سنوات.

وتوصل الفريق السعودي من دمج زيوت مستخرجة من حبة البركة بالعلاج، وترفع حبة البركة من كفاءة الأنسولين بالجسم مما رفع كفاءة العلاج مخبريا.

وأكدت د. مرفت مصطفى عضو الفريق البحثي أن العلاج أعطى نتائج مبشرة وهو في طور الحصول على تصريحات الهيئات المراقبة مثل هيئة الغذاء والدواء لإجراء التجارب البشرية وأخذ براءة الاختراع.

وأوضحت أن نسبة نزول السكر من هذا العلاج ستكون سريعة ومقاومة المرض للعلاج الجديد قليلة جدا.