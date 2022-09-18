وظائف وزارة #الخارجية.. موعد التقديم والتخصصات المطلوبة #عاجل

أعلنت وزارة الخارجية عن فتح باب التقديم لشغل 210 وظائف للرجال والنساء، في عددٍ من التخصصات عبر منظومة (جدارة+).



ونشرت الخارجية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنفوجرافيك بينت فيه تفاصيل الوظائف.

وتضمّنت التخصصات التي شملتها الوظائف الشاغرة؛ تخصصات: "الهندسة، والقانون، والإدارة، والترجمة، والإعلام، والعلاقات العامة، والمالية، والتعاون الدولي، والوثائق والمحفوظات، والتقنية، والفنية".

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المعلن عنها مشمولة بالمراتب: "الخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة"، مشيرةً إلى أن التقديم يستمر لمدة 5 أيام ابتداءً من السبت 28 صفر 1444 هـ وحتى الأربعاء 2 ربيع الأول 1444 هـ.