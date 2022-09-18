بعد أن تسببت في ضعف الحركة التجارية.. أمين الشرقية يبرر: المواقف المدفوعة لخدمة الناس .. #عاجل

قال أمين المنطقة الشرقية م.فهد الجبير إن مواقف السيارات المدفوعة في المدن خدمة تقدم للمواطن وليست لإرهاقه ماديًا.

وأضاف أن المشروع سيحقق 5 أمور مثل ربطه ببطاقات الدفع والباي بال والدفع الإلكتروني، ومن الممكن السماح بتمديد المدة إلى 15 دقيقة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات الجبير، واستغرب بعضهم ما صرح بهم، حيث أن المشروع يلزم الناس الدفع مقابل مدد وجيزة جدا في نظرهم.

وقال متابع على موقع تويتر: "حتى دقيقتين ماتكمل الا هم مكلبشين السياره مايمديك حتى تصرف قروش ، شي غريب والله".

واعترض آخرون على نظام الدفع بالعملة المعدنية، الذي يعطلهم كثيرا البحث عنها وأوضح أحدهم: "ماقلنا شي ولكن حط لنا ماكينه عدله تقبل الدفع مدى اورصراف ولا انننا نعاني ونطر من محل لمحل علشان نحصل ريالات معدنية."

وعن رفض الناس لهذه المواقف واعتراضهم قال أمين الشرقية إن بالنسبة للرسوم لم نجد حلولا مع المستثمر في متعهد المواقف، والأسبوع الماضي اجتمعنا معه ونعترف بأخذ الممستثمر للمسار الخاطئ وشرطنا عليه استخدام آليات دفع غير العملة المعدنية، وعدم كلبشة السيارة واتخاذ حلول إلكترونية.

وأوضحت أمانة المنطقة الشرقية، خلال بيان لها حول ملاحظات وشكاوى المستفيدين التي تواجههم من تنظيم المواقف الذكية المدفوعة في المنطقة.

وقالت بأن الهدف من مشروع المواقف المدفوعة هو تنظيم مواقف السيارات بالأماكن العامة سعيا لإيجاد الحلول المناسبة والمبتكرة لتطوير الخدمة وصولا لتحسين تجربة المستفيد، مشيرة الى عدم رضاها عن الوضع الحالي، فالأهداف المستقبلية التي يسعى المشروع لها، هي رفع جودة الحياة في المنطقة، وأن تكون المنطقة الشرقية من أفضل المدن الذكية، والوصول إلى المخرجات الفاعلة.

وأبانت بأنها تعمل على عدة حلول للملاحظات، وذلك من خلال وضع حلول عاجلة للدفع الإلكتروني وتوزيع نقاط البيع لأجهزة ذكي قبل انتهاء عام 2022م، عن طريق التطبيق (Apple Pay)، والتدريب والتأهيل لمنسوبي الشركة، بهدف تحسين تجربة المستفيد، والعمل بمفهوم خدمة المستخدمين ورضاهم ومرونة منح الفرص قبل فرض الغرامات وحجز المركبات المخالفة.

وأشارت الأمانة الى أنه من ضمن الحلول التي تسعى لها، سهولة تسجيل البيانات في الأجهزة والتطبيق وتوفير خاصية التسجيل السريع، وبأقل المعلومات، وتوفير خدمة الدفع عبر نقاط البيع وخيارات متنوعة للدفع في المحلات والمراكز التجارية على الشوارع المجاورة للمواقف، إضافة الى تكثيف جهود التوعية للتعريف بالخدمات والتسهيلات وتوضيح الخدمات، وتوجيه الفرق الميدانية للشركة المشغلة بالتعاون مع المستخدمين وتحسين الخدمة ومنح فترة زمنية قبل إصدار المخالفة، وعدم اشتراط إبراز التذكرة.

وتابعت الأمانة بأنه تم التأكيد على الشركة المشغلة بالالتزام والتقيد باشتراطات العقد الاستثماري، وسرعة معالجة ملاحظات المستفيدين من الخدمة، والاستفادة من المقترحات، كتصوير رقم السيارة فقط، وتوفير باقات متنوعة، ومنها باقة الساعة الواحدة للتسهيل على المستخدمين، وإلغاء مخالفة وضع التذكرة الورقية، وتوفير بطاقة خاصة للسكان وأصحاب المحلات.

هذا بالإضافة الى إيقاف عملية إقفال العجلات للسيارة المخالفة ، إلا بعد التنبيه وتكرار المخالفة للمرة الثالثة الى أن يتم الربط مع الجهات المختصة، وعدم السداد، ومنح فترة زمنية أطول قبل قيد المخالفة لمنح فترة كافية للمستخدمين، وتوفير خيارات عديدة للدفع مثل :( Apple Pay ، بطاقة الموقع الإلكتروني، البطاقات الائتمانية) ، وسرعة تطوير التطبيق، وتوفير خيارات متعددة للدفع الرقمي، ووضع خارطة طريق لمخرجات المشروع الذي ستطرح من خلالها الحلول بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة، ابتداءً من آلية تفعيل الدفع، إضافة إلى منح قائدي المركبات المستفيدة من المواقف فترة زمنية قبل تسجيل المخالفة، انتهاءً بمراحل تشغيل نقاط الدفع بأجهزة إصدار التذاكر وتفعيل نظام الدفع للشركات.