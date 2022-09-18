ارتفاع طفيف في أسعار الوثائق الطبية قريبًا

أكد المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي، الدكتور ناصر الجهني، أنه قد يكون هناك ارتفاع طفيف في أسعار الوثائق الطبية على المدى القريب، بعد إقرار حزمة المنافع الجديدة لوثائق التأمين وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية.

وتابع الجهني، خلال مقابلة إلى قناة العربية، أن هذه المنافع تشمل الوثائق الإلزامية والفئات الإلزامية بالتأمين الصحي، وكذلك للعاملين بالقطاع الخاص وذويهم، موضحًا أن ذلك هو الحد الأدنى لجميع التغطيات.

ونوه المتحدث باسم الضمان الصحي إلى أن حزمة المنافع الجديدة لوثائق التأمين استهدفت 5 أمراض مزمنة من بينها السكري والضغط والقلب السمنة، موضحًا أنهم ركزوا على كيفية حماية المستفيدين بتعزيز الوقاية.