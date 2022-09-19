طقس اليوم .. “#الأرصاد”: #أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة, في حين يطرا انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف الأجزاء الغربية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والجنوبية تصل إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج .