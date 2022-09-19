“#حساب_المواطن” يوضح الإجراء المتبع حال انتهاء عقد #الإيجار #عاجل

تفاعل برنامج حساب المواطن مع استفسار أحد المستفيدين بشأن الإجراء المتبع حال ‏‎انتهاء عقد الإيجار.

وأكد حساب " خدمة المستفيدين على "تويتر" أنه: "في حال وجود عقد ايجار موحد يمكن التوجه إلى أيقونة ” إدارة المرفقات ” واختيار نوع المرفق ” عقد إيجار موحد ” ثم الضغط على أيقونة ” حفظ ” وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه”.

وتابع: “في حال انتهاء المستند السابق يلزم حذفه حتى لا يؤثر ذلك على أهليتك واستحقاقك”.

وكان أحد المواطنين تقدم باستفسار مفاده: ” انتهى عقد الإيجار وتم تجديده هل يلزم علي ارفاقه في المنصة”.