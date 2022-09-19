ارتفاع أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يسجل 95 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات بآسيا، اليوم الاثنين، بعد أن أدى هبوط الدولار والمخاوف بشأن المعروض قبل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي في ديسمبر إلى تخفيف المخاوف من حدوث ركود عالمي قد يؤدي إلى ضعف الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا أو 0.7% إلى 95.91 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه عند الإغلاق يوم الجمعة 0.5%.

وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 85.50 دولار للبرميل مرتفعا 39 سنتا أو 0.5%.

وانخفضت تعاقدات برنت والخام الأميركي أكثر من 1% الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف من أن يؤدي رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة مرة أخرى إلى إبطاء النمو العالمي. ودعم ضعف الدولار تعاقدات الخامين.