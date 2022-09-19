إغلاق محطات الفحص الدوري بجميع مناطق المملكة الخميس المقبل

كشفت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات عن إغلاق جميع محطاتها في كافة أنحاء المملكة يوم الخميس المقبل، وذلك بمناسبة إجازة اليوم الوطني 92 للمملكة.

وأوضحت أنه سيتم استئناف العمل في محطاتها اعتباراً من يوم السبت المقبل، الموافق 24 سبتمبر الحالي، فيما أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن يوم الجمعة المقبل سيكون إجازة اليوم الوطني الـ 92 للقطاعين الخاص وغير الربحي.

والجدير بالذكر أن البنك المركزي السعودي قد أعلن في وقت سابق أن يوم الخميس المقبل سيكون إجازة رسمية أيضًا في البنوك.