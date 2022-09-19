السوق السعودي: ارتفاع ملكية الأجانب غير المؤسسين إلى 9.93%.. الخليجيين إلى 1.74%

ارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر 2022 إلى 9.93% من إجمالي السوق مقارنة ﺑـ 9.91% بنهاية الأسبوع الذي سبقه، لتبلغ قيمة ملكيتهم بدون "أرامكو" 302.2 مليار ريال.

وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الاستراتيجية للمؤسسين.

وبخصوص ملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودي، فقد ارتفعت خلال الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر 2022 إلى 1.74% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بدون "أرامكو"، لتصل قيمة ملكيتهم إلى 52.9 مليار ريال.

وارتفعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب بدون "أرامكو" شاملة الشركاء الاستراتيجيين خلال الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر 2022 من 11.98%، إلى 12.03%، وبلغت قيمتها 365.83 مليار ريال.