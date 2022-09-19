شاهد.. لحظة اصطدام سيارة إسعاف بجسر مشاة منهار على طريق سريع بالأردن

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اصطدام سيارة إسعاف بأنقاض جسر مشاة تعرض للانهيار، بأحد الطرق السريعة في العاصمة الأردنية "عمان".

ويوضح المقطع المتداول، تهشم الجزء الأمامي من سيارة إسعاف كانت تسير بسرعة كبيرة أثناء سيرها على الطريق.

وشهدت إحدى الطرق السريعة بالعاصمة الأردنية عمان انهيار جسر للمشاة، باتجاه مطار عمان الدولي- وفقاً لوكالة عمون الأردنية -.

وذكر شهود عيان أن سبب حدوث الانهيار هو اصطدام شاحنة به؛ ما أدى إلى إغلاق طريق المطار بالاتجاهين، وأدى انهيار الجسر إلى توجه قوات الأمن وسيارات الإسعاف نحو موقع الانهيار، كما جرى تحويل حركة السير إلى طريق بديل.