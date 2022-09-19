كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات تقترب من 612 مليوناً

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقتربت من تسجيل 612 مليون إصابة حتى صباح اليوم الإثنين.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 611 مليونا و966 ألفا و111 ، وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و526 ألفا و444 وفاة، كما زاد إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 12 مليارا و230 مليونا و650 ألفا و864 جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.