برنامج العمل عن بعد يعلن عن #وظائف_شاغرة

أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع “التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة ، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه:.
المسميات الوظيفية :
كاتب بيانات عملاء
كاتب موارد بشرية
أخصائي مشتريات
مندوب مشتريات
اختصاصي تسويق
مندوب مبيعات
مدير عمليات موارد بشرية
أمين مخزن
مستشار قانوني – النظم العامة
خدمة عملاء
وغيرها
رابط التقديم
وللاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).