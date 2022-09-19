برنامج العمل عن بعد يعلن عن #وظائف_شاغرة

أعلن برنامج العمل عن بعد، التابع “التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة ، من مختلف المؤهلات للعمل في مختلف التخصصات وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه:.

المسميات الوظيفية :

كاتب بيانات عملاء

كاتب موارد بشرية

أخصائي مشتريات

مندوب مشتريات

اختصاصي تسويق

مندوب مبيعات

مدير عمليات موارد بشرية

أمين مخزن

مستشار قانوني – النظم العامة

خدمة عملاء

وغيرها

رابط التقديم

وللاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات عبر بوابة التوظيف الرسمية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).