وظائف_شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي إدارة العقود Contracts Management Specialist

المؤهلات والمتطلبات الوظيفية:

مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو القانون أو ما يعادلها.

خبرة 0-2 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

يقوم أصحاب الوظائف في هذا المستوى بمهام محددة بشكل مستقل لكنهم يخضعون للإشراف الدقيق. يقومون بالبحث ، وجمع وتحليل المعلومات ، وصياغة التقارير والوثائق ، والمشاركة في اجتماعات محددة وتطوير خبراتهم المهنية الخاصة.

يضطلعون بأنشطة تشغيلية بسيطة بما في ذلك إعداد خطاب النوايا والمستندات القانونية الأخرى ، وتوثيق طلبات تعديل العقد والتغييرات ، وجمع نتائج تقييم البائعين وتعليقات الوظائف ، وتحديث قائمة البائعين المعتمدين

رابط التقديم

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).