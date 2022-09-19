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#وظائف_شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

متابعات _ الوئام
19 سبتمبر 2022 · < 1 minute
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:
أخصائي إدارة العقود Contracts Management Specialist

المؤهلات والمتطلبات الوظيفية:

مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو القانون أو ما يعادلها.
خبرة 0-2 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
يقوم أصحاب الوظائف في هذا المستوى بمهام محددة بشكل مستقل لكنهم يخضعون للإشراف الدقيق. يقومون بالبحث ، وجمع وتحليل المعلومات ، وصياغة التقارير والوثائق ، والمشاركة في اجتماعات محددة وتطوير خبراتهم المهنية الخاصة.
يضطلعون بأنشطة تشغيلية بسيطة بما في ذلك إعداد خطاب النوايا والمستندات القانونية الأخرى ، وتوثيق طلبات تعديل العقد والتغييرات ، وجمع نتائج تقييم البائعين وتعليقات الوظائف ، وتحديث قائمة البائعين المعتمدين
رابط التقديم
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).