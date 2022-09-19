الصين تنتقد تصريحات #بايدن بشأن الدفاع عن #تايوان

انتقدت وزارة الخارجية الصينية، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي أكد فيها أن بلاده ستدافع عن تايوان ضد ما وصفه بـ«الغزو الصيني».

وقالت وزارة الخارجية الصينية، ردًا على تصريحات بايدن، إنها ستحتفظ لنفسها بحق اتخاذ كل الإجراءات الضرورية، بحسب «العربية».

كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعهد بأن الولايات المتحدة ستقوم بحماية تايوان في حال اندلاع نزاع عسكري بينها وبين الصين.

وقال بايدن، في مقابلة مع قناة سي بي إس: لا نرحب باستقلال تايوان من الصين بالرغم عن التعاون مع الجزيرة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بحماية تايوان في حال بداية نزاع عسكري مع الصين.