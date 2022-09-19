المركزي_السعودي: انخفاض الأصول الاحتياطية في الخارج إلى 1715.2 مليار ريال

انخفضت قيمة الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج خلال شهر أغسطس 2022 بقيمة 25 مليار ريال لتصل قيمتها إلى 1715.2 مليار ريال، مقارنة بشهر يوليو 2022، وذلك وفقا لما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما".

ومقارنة بشهر أغسطس 2021، ارتفعت الأصول الاحتياطية للمملكة بنحو 10 مليارات ريال وبنسبة 1%.

وتشمل الأصول الاحتياطية للسعودية خمسة بنود، هي "استثمارات في أوراق مالية في الخارج" و"نقد أجنبي وودائع في الخارج" و"الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" و"حقوق السحب الخاصة" و"الذهب النقدي".

وارتفعت قيمة "الاحتياطات بالعملات الأجنبية" التي تمثل نحو 95% من إجمالي الأصول بنحو 1% خلال أغسطس الماضي لتصل إلى 1623.9 مليار ريال.

بينما انخفضت "حقوق السحب الخاصة" بنسبة 8%، وانخفضت قيمة "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" بنسبة 2%