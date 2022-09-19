1.36 تريليون ريال حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي السعودي

بلغ حجم الاستثمارات الإجمالية في القطاع الصناعي السعودي حتى يوليو الماضي 1.36 تريليون ريال، فيما بلغ عدد المصانع 10,685.

جاء ذلك في "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين" التي تصدرها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، التي أشارت لارتفاع عدد الرخص التعدينية السارية إلى 2,099 رخصة، بواقع 1,342 رخصة محاجر مواد البناء، و 534 رخصة استكشاف، و 167 رخصة استغلال، و 32 رخصة استطلاع، و 24 رخصة فائض خامات معدنية.

وأوضحت، أن عدد التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة منذ بداية 2022 وحتى نهاية يوليو بلغ 531، بحجم استثمارات 14 مليار ريال، فيما بدأ 743 مصنعا عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها باستثمارات تصل إلى 20 مليار ريال، كما وفر القطاع الصناعي خلال الفترة نفسها 26 ألف وظيفة.