محافظ #البنك_المركزي: #العملات_الرقمية دورها تكميلي وليست بديلا للنقد الورقي

قال محافظ البنك المركزي السعودي، فهد المبارك، إن العملات الرقمية للبنوك المركزية ليست بديلا مطلقا للنقد الورقي أو أنظمة المدفوعات الإلكترونية الحالية في كثير من الدول على المديين القصيروالمتوسط.

وأضاف "المبارك"، خلال كلمته في اجتماع الدورة الاعتيادية الـ 46 لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية ومؤسسات النقد العربية، أن العملات الرقمية ستؤدي دورا تكامليا مع بقية أشكال النقد التقليدي وأنظمة المدفوعات الأخرى.

وشدد على أن تصميم وإصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية يجب أن يراعي احتياجات وخصوصيات كل دولة، وأن يكون نابعا من تصور واضح يراعى كل الجوانب ذات العلاقة.

وأكد أن البنوك المركزية تؤدي دورا محوريا في دعم الاقتصاد المعتمد على التقنيات الرقمية وتجنيبها الكثير من المخاطر ودعم الابتكار المتزن، وذلك من خلال دراسة أبعاد إصدار نموذج رقمي للعملات السيادية، المتمثلة في العملات الرقمية للبنوك المركزية.

يذكر أن أعمال الاجتماع انطلقت يوم أمس، وتواصل أعمالها اليوم (الإثنين) في جدة، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.