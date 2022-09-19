مانشستر يونايتد يعود من مولدوفا بـ12 حالة تسمم فى صفوفه

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، الاثنين، عن عودة فريق مانشستر يونايتد من مولدوفا بحالات تسمم غذائي، حيث فاز الشياطين، الخميس الماضي، على فريق شيريف تيراسبول فى الجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي بنتيجة 2-0.

وعاد مانشستر يونايتد من مولدوفا مباشرة بعد اللقاء فى طائرة خاصة، ولكن عدة لاعبين وأعضاء من بعثة الفريق شعروا بمرض غامض قد يكون بسبب تسمم غذائى تناولوه فى مولدوفا أو على الطائرة.

وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أنه من الواضح أن ما يصل إلى 12 فردًا من بين لاعبي وموظفي مانشستر يونايتد تأثروا بحالة توعك، يُشتبه فى كونها حالة تسمم غذائي.

وكشفت الصحيفة عن غياب عدد قليل من اللاعبين عن جلسة تدريب للتعافي، الجمعة الماضي، بينما كان أغلب اللاعبين يشعرون بالمرض ولم يبلغوا عن الأمر فى اليوم التالي.