أوقاف الشيخ صالح الراجحي تنفذ برنامج “إكرام” بتوزيع 145 طناً من التمور في عدد من الدول

ضمن المبادرات الخيرية والإنسانية التي تقدمها إدارة الأوقاف بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

قامت إدارة أوقاف الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتنفيذ (برنامج إكرام) الخاص بتوزيع التمور، حيث تم توزيع (145) طناً من التمور في (12) دولة، ويأتي هذا البرنامج في إطار الدعم المستمر والبرامج الخيرية المتنوعة التي تقدمها إدارة الأوقاف لخدمة الإنسانية في مختلف دول العالم بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأكد الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي، أن مذكرة التفاهم والتعاون المشترك بين إدارة الأوقاف ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التي تم توقيعها في وقتٍ سابق تأتي في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين إدارة الأوقاف والمركز فيما يتعلق بدعم وتمويل البرامج والمشروعات الإغاثية خارج المملكة، حيث تهدف هذه الشراكة إلى دعم وتقديم المساعدات الإنسانية والخيرية خارج المملكة، بالإضافة لـتبادل الخبرات بين إدارة الأوقاف والمركز لتطوير الاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمات الإغاثية والإنسانية خارج المملكة العربية السعودية.

وأضاف الراجحي أن (برنامج إكرام) من البرامج التي تنطلق من مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف في فضل الصدقة والإطعام، ولما تمثله هذه الثمرة من وجبة أساسية مهمة للإنسان وقد أكّد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: (بيت لا تمر فيه جياع أهله) رواه مسلم، وقد بلغت القيمة الإجمالية لبرنامج توزيع التمور في الخارج (إكرام) لهذا العام (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال.

وأشاد الراجحي بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التي تغطي مختلف دول العالم؛ سواء أكانت إغاثية أو تعليمية أو طبية أو تنموية وخلافه، كما نوه أن أوقاف الشيخ صالح الراجحي تقوم بعملها وفق عمل مؤسسي منظم، يتميز بشرف الرسالة وعظم المسؤولية التي تقوم بها، وفق توجّه وطننا في خدمة المحتاجين في مختلف دول العالم.

واختتم الراجحي تصريحه بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على دعم العمل الخيري والجهود الإغاثية الكبيرة والمتنوعة التي يقدمها وطننا الغالي لمساعدة المسلمين في كل مكان وزمان، مؤكداً أن هذا دأب المملكة العربية السعودية، وسمة لقادتنا وولاة أمرنا حفظهم الله، كما قدم شكره لمعالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة على جهود المركز المتميزة، داعياً المولى الكريم أن يديم على بلادنا عزها ورخاءها وأمنها واستقرارها وأن يجعل ما تقدمه إدارة الأوقاف من أعمال خيرية في ميزان حسنات الوالد الواقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله وذريته والقائمين على إدارة الأوقاف والعاملين فيها.