الدفاع الروسية: تصفية أكثر من 200 جندي أوكراني بزايتسيف ونيكولايفكا وسفيرسك وتوريتسك

قالت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها قضت على أكثر من 200 حندي أوكراني في منطقة نيكولايفكا وسفيرسك وتوريتسك

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

-قضت القوات المسلحة الروسية على أكثر من 200 جندي أوكراني في منطقة زايتسيف ونيكولايفكا وسفيرسك وتوريتسك.

-في زابوروجيه، دمرت القوات الجوية الروسية المستودعات في مصنع إيسكرا والتي تقوم بصيانة أنظنة إطلاق الصواريخ الأمريكية هيمارس.

-قضت القوات الروسية على أكثر من 40 جنديا من لوائين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي خيرسون ودنيبروبتروفسك خلال الـ24 ساعة الماضية.

-تم تصفية أكثر من 70 مسلحا و 4 عربات مصفحة إثر استهداف القوات الروسية لواءين من القوات المسلحة الأوكرانية ونقطة انتشار للكتيبة المتطرفة "كارباتيان سيش"في زابوروجيه

-أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 14 مسيرة، وصاروخان من طراز HARM واعترضت 24 صاروخ من نوع Alder و HIMARS MLRS.

-أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز Su-25 بالقرب من قرية ألكساندرفكا بمنطقة خيرسون.