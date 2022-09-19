فرض حماية أمنية على بول بوجبا ووالدته بعد تعرضه للابتزاز على يد شقيقه

كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن النجم الفرنسي بول بوجبا يخضع ووالدته يو موريبا للحماية الأمنية فى بلدى إقامتهما بدولتى إيطاليا وفرنسا، على خلفية قضية الابتزاز الغريبة التى أدت لاتهام شقيق بول، ماتياس، واحتجازه قيد الحبس الاحتياطي.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن قرار الحصول على هذه الحماية الأمنية والأمن الخاص لحماية نجم يوفنتوس الإيطالي ليس مفاجئاً، مع مراعاة خطورة المجموعة التي يجرى التحقيق معها ومنها ماتياس.

وقضى ماتياس الشقيق الأكبر للنجم بول بوجبا أول ليلة في السجن لتورطه المحتمل في عملية الابتزاز المتورط فيها أيضا أربعة رجال أخرين وجميعهم أصدقاء طفولة للاعب وبعضهم لديه سجل جنائي.